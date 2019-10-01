ИА «Ореанда-Новости». Вячеслав Володин назвал самый важный закон, принятой Госдумой в сентябре этого года.



Им стал закон об освобождении от НДФЛ средств, полученных в связи со стихийными бедствиями или чрезвычайными обстоятельствами.

По мнению председателя Государственной думы, доходы, полученные по подобным обстоятельствам, должны быть освобождены от налоговых обязательств. Налоговые льготы, полученные гражданами, попадающими под данную категорию, не будут зависеть от источника доходов. Эти нововведения помогут пострадавшим найти временное жильё, отремонтировать старое и поможет войти обратно в колею.

Закон также коснется тех, кто пострадал от стихийных бедствий с начала 2019 года.



