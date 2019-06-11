ИА «Ореанда-Новости» Центр обработки обращений граждан на официальном сайте прямой линии с президентом России Владимиром Путиным, которая состоится 20 июня, обнародовал основные вопросы, которые жители страны хотели бы задать политическому лидеру. Приём вопросов был открыт 9 июня в 8 часов по московскому времени.

Сообщается, что наибольшей популярностью пользуются вопросы социального обеспечения, возможность получения льготных медикаментов, газификации российских посёлков, а также причины увеличения тарифов в сфере на жилищно-коммунального хозяйства. Помимо этого граждане обращают внимание Путина на необходимость расширения государственной поддержки ипотечного кредитования для многодетных семей и разрешения вопроса об ограниченном количестве мест и очередях в детских садах страны.

Главу государства также спрашивают об охране окружающей среды, в частности о мусорных полигонах. Некоторых интересует возможность переселения по программе соотечественников из государств ближнего зарубежья в Московский регион.