ИА «Ореанда-Новости». После того, как Джон Хантсман подал в отставку, новым американским послом в России могут стать нынешний американский посол в Германии Ричард Гренель и новый американский посол - специальный представитель КНДР Стивен Биган, пишет The Wall Street Journal.

Бегун имеет опыт работы в России, поскольку ранее занимал должность вице-президента Ford Motor Co. Гренелл не заинтересован в переезде в Россию, пишет американское издание.

Об отставке Трампу подал заявление американский посол в России Джон Хантер. Дипломат покинет свой пост 3 октября. О том, что он собирается уйти в отставку до конца года, стало известно в начале июня. Этот шаг связан с его желанием баллотироваться на пост губернатора штата Юта.

Госдепартамент отказался комментировать сообщения о возможных преемниках нынешнего посла.