ИА «Ореанда-Новости» Глава комитета Бундестага по экономике и энергетике, представитель Левой партии Клаус Эрнст заявил, что антироссийские санкции не принесли эффекта, которого от них ждали, то есть не изменили политический курс Кремля, но при этом нанесли заметный вред немецким компаниям. «Если прописывается лекарство и становится очевидно, что оно не достигает результата, а напротив, скорее наносит вред, в том числе германским предприятиям, то нужно когда-нибудь обдумать вопрос, что, возможно, речь идёт о неверном лекарстве», – сказал парламентарий.

Отмечая важность проведения таких форумов, как «Петербургский диалог», которые способствуют взаимопониманию представителей России и Германии, Эрнст упомянул о том, что в настоящее время отказ от диалога с Москвой является ошибкой в свете политики, проводимой США и Китаем.

Немецкий политик также указал на то, что при применении аналогичного непримиримого подхода, например, к США следовало бы ввести санкции и против Вашингтона, поскольку американцы «незаконно действовали в Косове, в Ираке, незаконно содержат Гуантанамо». «Таким образом, если мы везде действуем на основе санкций и так реагируем, то нам следует делать это по отношению ко всем, и первыми, кто сюда относились бы, должны быть США», – заключил Эрнст.