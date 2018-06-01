ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Нидерланды считают, что Украина тоже может быть ответственна за крушение пассажирского «Боинга» в Донбассе летом 2014 года. Но пока доказательств не имеется.

Глава Министерства иностранных дел в Амстердаме заметил, что Украина во время боевых действий, не распорядилась закрыть воздушное пространство. В связи с этим нельзя полностью исключить их в причастности к авиакатастрофе. Но при этом прямые основания, привлечь Киев к ответу, тоже отсутствуют. «Легальные» по крайней мере. Об этом Стеф Блок сказала во время парламентского обсуждения.

Напомним, что до этого международная группа, которая занималась расследованием крушения пассажирского самолёта, озвучила промежуточный результат. Предположительно, виной крушения мог послужить ракетный выстрел из комплекса «Бук», который мог быть направлен из Курска. Если это так, то ответственность падает на плечи России.

При этом власти в Нидерландах официально заявили, что будут разбираться до конца в этом деле и считают Россию причастной к этой трагедии. По их мнению, если в этом деле замешана Россия, она должна взять на себя обязательство выплатить моральную денежную компенсацию тем людям, которые потеряли в той катастрофе родственников и близких людей.

Напомним, трагедия случилась летом четыре года назад, когда малазийский самолёт не долетел из Амстердама в Малайзию. Он рухнул под Донецком. В результате все 298 человек погибли.

Изначально власти Киева «скинули» вину на ополченцев, но они отвергли ответственность за это, объяснив отсутствием денег для приобретения такого оборудования, чтобы сбить «Боинг». Тогда Украина объявила российские власти виновными в этом.

В России в свою очередь сообщили, что расследование международной группы не будут считать достоверным, если туда не подключат представителей страны. В Министерстве иностранных дел России и вовсе назвали документ, который представила группа JIT, голословным.

Что касается Малайзии, там глава Минтранспорта заявил, что нельзя просто так взять и «указать пальцем» на Россию. И пока эти обвинения в причастности её к крушению являются бездоказательными.