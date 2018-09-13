ИА «Ореанда-Новости». Министром энергетики Российской Федерации Александром Новаком было сделано заявление о том, что государство обеспокоено тем, что в отношении проекта строительства газопровода “Северный поток-2” могут быть введены санкционные меры.



Об этом министр заявил после встречи со своим американским коллегой Риком Перри.



Об этом министр заявил после встречи со своим американским коллегой Риком Перри.

Глава Министерства энергетики РФ утверждает, что российская сторона уверена в поставках газа в европейские страны и не препятствует импорту сжиженного природного газа из Соединённых Штатов Америки.



Новак подчеркнул, что во время встречи им было сделано предложение главе американского министерства о рассмотрении возможности создания совместного инвестфонда для разработки и реализации энергетических проектов.



Глава российского ведомства указал на то, что стороны провели “довольно обстоятельные переговоры” по всем вопросам развития энергетической сферы.





Глава Министерства энергетики Соединённых Штатов Рик Перри по итогам встречи подчеркнул, что власти американской стороны надеются на сотрудничество с российским государством, несмотря на наличие разногласий. Однако он указал на то, что американскими властями может быть принято решение о введении санкционных мер против проекта “Северный поток-2” в случае дальнейшей реализации проекта, также Соединённые Штаты предусматривают дополнительные ограничения.



По словам Рика Перри, интересы американской и российской сторон совпадают, и власти Соединённых Штатов хотят, чтобы люди жили в странах со свободной экономикой и имели возможность пользоваться всеми благами.





Газопровод “Северный поток-2” планируется проложить по дну Балтийского моря для поставки газа в европейские страны. Он будет пролегать в территориальных водах Федеративной Республики Германия, Королевстве Дании, Королевстве Швеции, Финляндии и Российской Федерации. Общая мощность двух ниток газопровода составит 55 миллиардов кубометров газа в год. Власти Соединённых Штатов Америки и украинского государства неоднократно выступали против строительства трубопровода.