ИА «Ореанда-Новости» Урсула фон дер Ляйен, которой предстоит возглавить Европейскую комиссию в ноябре 2019 года, заявила о необходимости сохранять санкции, направленные против России.

Политик указала на то, что российские власти не оставляют попыток «разделить Европу», а также в очередной раз подчеркнула, что она не признаёт власть Москвы над Крымским полуостровом. «Уже давно мы являемся свидетелями враждебного отношения со стороны России. […] Кремль не прощает никакой слабости. Исходя из нашей позиции силы мы должны сохранять санкции», – сказала фон дер Ляйен в интервью итальянской газете La Repubblica.

В то же время она отметила, что, даже несмотря на напряжённые отношения между Евросоюзом и Россией, государства, входящие в Союз, должны стремиться к диалогу с Москвой.