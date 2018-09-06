ИА «Ореанда-Новости». Первый заместитель главного редактора МИА "Россия сегодня" Олег Осипов стал новым пресс-секретарём премьер-министра Дмитрия Медведева.



Об этом информирует вице-премьер, являющийся руководителем аппарата правительства Константин Чуйченко. По его словам, документы уже были переданы на подпись главе правительства.



Об этом информирует вице-премьер, являющийся руководителем аппарата правительства Константин Чуйченко. По его словам, документы уже были переданы на подпись главе правительства.

Наталья Тимакова, являющаяся пресс-секретарём премьера в настоящее время, сообщила, что переходит на работу во Внешэкономбанк.



Деталей своего перехода она раскрывать не стала. По словам Натальи Тимаковой, с начала будущей неделе им с Олегом Осиповым предстоит работать совместно.



Нынешний пресс-секретарь премьер министра Российской Федерации передаст дела заместителю главного редактора МИА "Россия сегодня", познакомит с коллективом и журналистами. После того, как будут оформлены все необходимые документы, Олег Осипов приступит к работе в качестве новой пресс-секретаря премьер-министра Дмитрия Медведева.





Олегом Осиповым была выражена благодарность российскому премьеру за доверие и приглашение к совместной работе. Им было отмечено, что Наталья Тимакова оказывает ему помощь и поддержку и планирует ввести его в курс дела, познакомить с технологией работы.





Главным редактором МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргаритой Симоньян были выражены поздравления Олегу Осипову в связи с назначением. По её словам, будущий пресс-секретарь премьер-министра является человеком редкой порядочности и журналистом высшего класса. Маргарита Симоньян отметила, что за много лет совместно работы за первым заместителем главного редактора МИА "Россия сегодня" не было замечено "ни одного прокола или нечестности", а также "чинопочитания". Она добавила, что Олег Осипов "всегда держался независимо, за что его и уважают".





Олег Осипов начал работать в РИА Новости около двадцати лет назад. Некоторое время он занимал должность корреспондента дипломатической редакции, а после перешёл в президентскую группу агентства. Там им освещались самые сложные, в том числе с политической точки зрения, мероприятия с участием лидера Российской Федерации. В начале 2000-х Олег Осипов сопровождал Владимира Путина на блиц-поездах в Республику Дагестан и Республику Ингушетия.





Журналист был награждён орденом Дружбы, медалью ордена "За Заслуги перед Отечеством" II степени, благодарностью президента и благодарственным письмом президента.