ИА «Ореанда-Новости» Новый глава министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко на заседании Верховной рады высказался по поводу ситуации в Донбассе. Ранее депутаты национального парламента утвердили его кандидатуру на пост главы внешнеполитического ведомства по инициативе президента страны Владимира Зеленского.

«Если процесс пойдёт дальше, будем искать и думать над следующими шагами, над модальностями возвращения людей к мирной жизни, о проведении выборов, амнистии, снятии торговых ограничений, возобновлении полного контроля над нашей границей. Сейчас не так важно, как мы будем это делать – или посредством приглашения миротворческой миссии, или путём выполнения «Минска». Критично важно другое: мы имеем на это полгода. Я нацелю дипломатическую службу на этот полугодичный срок», – заявил Пристайко.