ИА "Ореанда-Новости" Новый посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй назвал Россию «родной» страной и заявил, что всегда мечтал работать здесь в качестве дипломата.

Об этом Ханьхуэй сообщил журналистам 10 августа.

Посол подчеркнул, что осознаёт возложенную на него ответственность и пообещал «вложить душу» в укрепление дружбы между Китаем и Россией.

По словам Ханьхуэя, отношения двух государств играют важную роль в поддержании мира и стабильности на всей планете.

Его предшественник Ли Хуэй вернулся обратно в Китай после десяти лет работы.