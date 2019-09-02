ИА «Ореанда-Новости» Премьер-министр Украины Алексей Гончарук на встрече членов правительства с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что в течение 5 лет национальная экономика должна вырасти на 40 %.

Такой рост, по мнению Гончарука, обусловит появление около 1 миллиона новых рабочих мест. Среди прочих приоритетов политик указал развитие инфраструктуры, повышение качества связи, изменение прожиточного минимума и коммунальных тарифов. Помимо этого премьер пообещал вести борьбу с сокращением численности населения страны. «На Украину должны начать возвращаться люди», – сказал Гончарук.

Глава кабмина также предложил разработать национальные проекты, которые могли бы способствовать развитию. «Нам нужны яркие истории, которые будут показывать новую Украину, – сказал Гончарук. – До конца месяца мы публично покажем список этих проектов».