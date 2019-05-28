ИА «Ореанда-Новости» Экономист Гитанас Науседа, победивший в президентской гонке во втором туре выборов в Литве, сообщил о своём видении отношений с Россией и Белоруссией.

Избранный президент сказал, что он не может обещать, что отношения прибалтийской республики и Москвы изменятся, поскольку в этом случае, как полагает политик, его страна «продемонстрирует, что предаёт своих партнёров на Украине».

В отношении же Белоруссии литовский лидер высказался более оптимистично, указав на необходимость выстраивания добрососедских отношений с Минском. «Мы хотим достичь искреннего диалога с Белоруссией – диалога между соседями, которые объединены долгим общим историческим прошлым. По этой причине мы должны быть хорошими соседями, которые не боятся критиковать», – сказал он.

Науседа также высказался в пользу укрепления сотрудничества с Латвией и Эстонией.