ИА «Ореанда-Новости» Андрей Барышев предложил внести изменения в закон «Об исчислении времени», а так же предложил внести на рассмотрение закон о возвращении летнего времени, которое в РФ отменили в 2014 г.

На данный момент документ подписан только этим депутатом.

Депутат обратил внимание на то, что во многих областях используется время, которое отстает от поясного на час. Именно это служит причиной ухудшения здоровья россиян в летне-осенний период, отмечается в пояснительной записке. Жизнедеятельность человека напрямую зависит от времени восхода и захода солнца, что доказано наукой, пишет Барышев.

Многие жители России, в течение года, просыпаются намного позднее восхода солнца, что изматывает нервную и иммунную системы организма, написано в законопроекте.

Депутат также приводит статистики, в которых отмечен рост количества вызовов скорой помощи, увеличении смертности от сердечных заболеваний, а так же росте травматизма в период с 2014 по 2018 г.

Барышев особо отметил, что для принятия поправок в закон не потребуется дополнительных расходов из бюджета страны. Законопроект уже зарегистрирован и направлен председателю Госдумы Вячеславу Володину.