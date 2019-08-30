ИА «Ореанда-Новости» Представители офиса президента Украины Владимира Зеленского опровергли ранее появившиеся в средствах массовой информации сообщения о завершении обмена заключёнными с российской стороной. «Процесс взаимного освобождения удерживаемых лиц продолжается. Информация о его завершении не соответствует действительности. Уже не в первый раз мы видим информационный хаос, вызванный ссылкой на неподтверждённую информацию и многочисленные «источники», – сказано в сообщении на странице офиса главы государства в социальной сети Facebook.

«Наберитесь терпения, надеюсь, ненадолго. […] Держим кулаки», – сказала по этому поводу пресс-секретарь ведомства Елена Гитлянская.