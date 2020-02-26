Накануне Владислав Сурков, работавший ранее помощником президента России, отвечая на вопрос о своей отставке, заявил, что занимался в основном Донбассом, но сейчас произошло изменение контекста.По его словам, Кремль исходит из того, что у минских договорённостей нет альтернативы.