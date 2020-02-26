26.02.2020, 12:51
Официальная Москва не видит изменений в политике РФ по отношению к Украине
ИА «Ореанда-Новости». В Кремле не усматривают изменений в политике России в отношении Украины после того, как покинул пост президента Украины Пётр Порошенко, сообщает Дмитрий Песков, пресс-секретарь главы Российского государства.
Накануне Владислав Сурков, работавший ранее помощником президента России, отвечая на вопрос о своей отставке, заявил, что занимался в основном Донбассом, но сейчас произошло изменение контекста.
Песков заявил, что российскими властями проводится последовательная политика, которая направлена на содействие выполнению минских договорённостей и их реализацию. По его словам, Кремль исходит из того, что у минских договорённостей нет альтернативы.
Накануне Владислав Сурков, работавший ранее помощником президента России, отвечая на вопрос о своей отставке, заявил, что занимался в основном Донбассом, но сейчас произошло изменение контекста.
Песков заявил, что российскими властями проводится последовательная политика, которая направлена на содействие выполнению минских договорённостей и их реализацию. По его словам, Кремль исходит из того, что у минских договорённостей нет альтернативы.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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