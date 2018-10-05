



По словам режиссёра, в ближайшее время его начнут кормить принудительно, в связи с тем, что его здоровье находится в критическом состоянии. В своём заявлении Сенцов отметил, что медицинскими специалистами были выявлены патологические изменения в его внутренних органах. Режиссёр подчеркнул, что его мнение не будет учитываться, так как он якобы не может адекватно оценить своё состояние. Олег Сенцов заявил, что прекращает голодовку с шестого числа текущего месяца.



ИА «Ореанда-Новости» . Украинский режиссёр Олег Сенцов, который осуждён на территории Российской Федерации, объяснил причину прекращения голодовки.

“145 дней борьбы, минус 20 килограммов веса, плюс надорванный организм, но цель так и не достигнута. Я благодарен всем, кто поддерживал меня и прошу прощения у тех, кого я подвёл. Слава Украине!”, - написал осуждённый украинский режиссёр в заключении.





Ранее о прекращении голодовки Сенцовым заявили в Федеральной службе исполнения наказаний.



Заместителем директора ФСИН Валерием Максименко было указано на то, что “лучшими диетологами Москвы” была разработана для него специальная диета, благодаря которой украинского режиссёра удастся вывести из голодовки без вреда для его организма.





Напомним, весной текущего года Олег Сенцов объявил бессрочную голодовку. Режиссёром было сделано заявление о том, что прекратит её, когда власти Российской Федерации освободят всех украинских политических заключённых. Себя он в этот список включать не стал.





В текущем месяце адвокат осуждённого Дмитрий Динзе рассказал, что у Сенцова медицинскими специалистами были диагностированы сердечная недостаточность, ревматизм и проблемы с печенью и почками. В сентябре этого года украинский режиссёр был госпитализирован. Его доставили в медицинское учреждение, расположенное на территории города Лабытнанги. После обследования режиссёру провели коррекцию лечения.





Три года назад Олег Сенцов был приговорён к двадцати годам колонии. Ему предъявили обвинения в подготовке терактов на территории Крымского полуострова.





