ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Сегодня нашумевшая история с Омским метрополитеном, которое местные чиновники не могли построить уже много лет, получила неожиданный поворот. Недавно Минтранс РФ сделал официальное заявление, в котором говорилось, что если Омские чиновники не достроят сеть метро, то против них будет возбуждено уголовное дело.

Решение Омских чиновников о заморозке проекта метрополитена вызвали просто массу негодования у жителей города. Скандал был на столько большой, что он вышел далеко за пределы Омска и обсуждался все страной. И видно такая огласка возымела действие. Министерство транспорта Российской Федерации настойчиво порекомендовало незадачливым чиновникам, все же взяться за дело и доделать метрополитен с последующим введением его в использование. В ином случае против всех должностных лиц, участвующих в реализации проекта, будет возбуждено уголовное дело за расхищение бюджетных средств.

Гнев Кремля в этой ситуации более чем понятен, вопрос лишь в том почему так долго не было никакой реакции. Омский метрополитен начали строить еще в 1992 году. На его реализацию было потрачено более 12,9 миллиардов рублей, из которых 5,3 млрд были взяты из Федерального бюджета страны. При этом за все время была построена только одна станция метро. Масштаб происходящего просто поражает.

Омские чиновники объяснили свое решение тем, что на строительство оставшейся части метро необходимо еще 400 миллионов рублей, причем 80 из них пойдут на подготовку проекта. То есть за все это время Омские власти с 1992 года даже не удосужились подготовить проект. Так же остаётся неясным вопрос, если на постройку одной станции метро было потрачен 12 миллиардов долларов то, как тогда с такими ценами омские чиновники собираются построить оставшиеся две станции на суму из 320 миллионов? Впрочем, в случае не сдачи проекта, этим вопросом уже будет заниматься прокуратура.

Реакция Федерального центра хоть и запоздалая, но все же как нельзя нужная оставляет надежду на то, что борьба с коррупцией все же возымела свои плоды.