ИА «Ореанда-Новости» Компания YouGov провела опрос британцев о том, кого они считают наиболее вероятным преемником Терезы Мэй на посту лидера Консервативной партии и, соответственно, премьер-министра Великобритании.

Большинство опрошенных назвало таковым бывшего министра иностранных дел страны Бориса Джонсона. 47 % респондентов полагают, что на предстоящих выборах в парламент он способен победить Лейбористскую партию и Партию Brexit, популярность которой в последнее время возрастает. На втором месте – нынешний министр того же ведомства Джереми Хант, в него верят 15 % граждан.

24 % британцев готовы отдать голоса за партию тори, если её возглавит Джонсон. В случае с Хантом данный показатель составляет 8 %. Столько же набрали министр международного развития Рори Стюарт и министра внутренних дел Саджид Джавид.