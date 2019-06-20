ИА «Ореанда-Новости» Всероссийский центр изучения общественного мнения опросил российских граждан об их интересе к прямой линии с президентом России Владимиром Путиным, которая начнётся 20 июня в 12 часов по московскому времени.

Было выяснено, что три четверти опрошенных намерены следить за ходом данного мероприятия. 80 % респондентов заявили, что ответы национального лидера на вопросы граждан в той или иной степени вызывают у них интерес. 29 % граждан собираются следить за диалогом в прямом эфире от начала до конца. 12 % будут смотреть эфир частично. Чуть более трети (34 %) намерены получать информацию из СМИ и Интернета.

Каждый десятый россиянин сообщил, что не будет следить за ходом прямой линии.

1 % опрошенных пока не определился по данному поводу. 13 % затруднились дать ответ.