ИА «Ореанда-Новости» . Один из первых основателей российской демократической партии «Яблоко» Владимир Лукин сообщил, что уходит из политической организации. По информации издания «РИА Новости», сенатор уже предупредил руководство политической партии о своём решении.

Владимир Лукин отметил, что написал руководству «не заявление, а письмо» о своём уходе. О мотивах такого решения Лукин пообещал рассказать в своих «мемуарах», однако чуть позже пресс-секретарь партии заявил, что основатель уходит из-за расхождения взглядов по поводу политики с остальными членами организации на фоне принятия поправок к основному закону государства.

Исполнительный комитет «Яблока» единогласно удовлетворил заявление Лукина.