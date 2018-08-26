ИА «Ореанда-Новости». Дональд Трамп предупредил о последствиях, которые могут наступить в случае импичмента. Среди них и обвал национальных рынков, и тотальное обеднение страны. На вопрос об импичменте он вообще заявил, что не знает, как можно объявить его тому, кто делает «хорошую работу»

Когда в Вашингтоне снова прозвучало слово «импичмент», многие вспоминают скандальный уход Билла Клинтона, который, по словам своих противников, препятствовал правосудию, лжесвидетельствовал в скандале с Моникой Левински, а отвлекал людей военными действиями. Способен ли на это Трамп?

В августе этого года исполнилось ровно 20 лет со дня знаменитого выступления Билла Клинтона, в котором он признался в «неподобающих» отношениях со стажёркой Белого дома Моникой Левински. За эту историю ухватился прокурор Кеннет Стар, который уже давно вёл дело о злоупотреблениях со стороны Клинтона. В декабре 1998 года процедура импичмента уже была запущена в нижней палате конгресса. Именно в это время президент США принял решение нанести ракетный удар по Ираку.

Предположение, что Клинтон использует удар по Ираку специально, чтобы отвлечь внимание от процедуры импичмента, высказывали его противники.

В отличие от Клинтона, в случае с Трампом угроза импичмента витает в воздухе, но пока не стала реальностью, ситуация целиком и полностью зависит от того, какие показания дадут против лидера Соединённых Штатов члены его команды.

Однако Трамп хорошо усвоил «искусство отвлечения внимания» от проблем, приводя в пример один из ярких твитов президента США, касавшийся президента Ирана Хасана Роухани: «Президенту Ирана Роухани: больше никогда не угрожайте Соединённым Штатам, в противном случае вы столкнётесь с такими последствиями, с которыми ещё никто не сталкивался в истории».

Ранее Стефен Волт, автор журнала Foreign Policy, предрекал, что в случае, если Трамп решится пойти на военный конфликт, он произойдет именно с Ираном.

Кто-то считает, что конфликт можно было бы начать и с КНР, но между тем ряд экспертов считает, что даже если он начнётся, то точно будет иметь ограниченный характер.