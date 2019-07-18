ИА «Ореанда-Новости» Палата представителей США отклонила рассмотрение резолюции об импичменте президента Дональда Трампа. 95 депутатов поддержали резолюцию, 332 проголосовали против, 1 воздержался.

Инициатива была выдвинута членом Демократической партии Элоном Грином, который обвинил главу государства в расизме и женоненавистничестве. «Осудить президента-расиста недостаточно, мы должны подвергнуть его импичменту», – настаивал политик.

Сам Трамп уже прокомментировал случившееся на своей странице в социальной сети Twitter, отозвавшись о резолюции как о бессмысленной. «Это, возможно, самый нелепый и трудоёмкий проект, c которым мне когда-либо приходилось работать», – написал хозяин Белого дома, добавив, что подобное не должно повториться с другим президентом США.