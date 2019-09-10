ИА «Ореанда-Новости» Парламент Эстонии отклонил предложение о введении единого – эстонского – языка в системе образования страны. В первом чтении законопроект о переходе на единую систему поддержали 32 депутата из 101, против проголосовали 44 человека.

Данный проект был внесён оппозиционной Партией реформ. Предполагалось, что переход на эстонский язык должен начаться с детских садов с 1 сентября 2020 года. В пояснительной записке к документу сказано, что это дало бы возможность русскоязычным детям лучше интегрироваться в общество.

Партии, входящие в правящую коалицию, отказались поддержать это начинание. В то же время они внесли в парламент законопроект, обязывающий правительство разработать программу развития эстонского языка в 2021–2035 годах.