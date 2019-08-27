ИА «Ореанда-Новости» Национальная ассамблея Венесуэлы, в которой большинство составляют представители оппозиции, объявила недействительным новое соглашение о военном сотрудничестве с Россией. Договор, заключённый правительствами двух стран, был подписан министрами обороны Владимиром Падрино Лопесом и Сергеем Шойгу 15 августа.

В решении национального парламента Венесуэлы сказано следующее: «Это соглашение не было рассмотрено ни комиссией по внешней политике, суверенитету и интеграции… ни парламентом, что указывает на его неконституционность, а значит, оно недействительно».

Помимо этого депутаты признали нарушением Конституции решение об учреждении посольства Венесуэлы в Северной Корее.