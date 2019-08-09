ИА «Ореанда-Новости» Члены итальянской политической партии «Лига» представят в Сенат резолюцию о недоверии правительству и будут добиваться проведения досрочных выборов в национальный парламент. Представители «Лиги» заявили, что инициатива выдвинута в связи с разногласиями с партнёром по правительственной коалиции – партией «Движение пяти звёзд».

В качестве примера приведен конфликт между сторонниками двух движений в связи со строительством высокоскоростной железнодорожной магистрали между итальянским Турином и французским Лионом. «Лига» поддержала проект, а «Движение пяти звёзд» выступило против. Это стало причиной правительственного кризиса. «Слишком много «нет» (в частности, «нет» высокоскоростной железнодорожной магистрали) – это плохо для Италии, которой необходимо восстановить (экономический. – Ред.) рост, и поэтому необходимо как можно скорее провести выборы», – сказано в заявлении «Лиги».