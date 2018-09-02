ИА «Ореанда-Новости». Премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил в ходе своей онлайн трансляции в социальной сети Facebook, что собирается посетить Россию в ближайшем будущем и встретиться с президентом Владимиром Путиным.

Глава армянского правительства отметил, что, несмотря на распространённое среди некоторых стран и их политических деятелей мнение о том, что армяно-российские отношения переживают некий кризис, отношения остаются в рабочей атмосфере, более того, даже планируется третья по счёту встреча между лидерами стран.

Так ещё на встрече с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым после заседания Евразийского межправительственного совета в Санкт-Петербурге Никола Пашинян высказался о том, что российско-армянские отношения будут только развиваться и обязательно выйдут на новый уровень.

Пашинян поделился, что на повестке дня во время встречи с президентом Путиным будут стоять вопросы, затрагивающие широкий спектр армяно-российских отношений, он обратил внимание на то, что не все эти вопросы можно решить в ходе переговоров, но для приближения к этому будет сделано всё и с каждой из сторон.

Армянский лидер также говорил о том, что приятно удивлён искренностью и прямотой Владимира Путина при первой встрече, потому как представлял его более тяжёлым.

"Что устраивает меня в наших отношениях? То, что мы обо всем говорим прямо и искренне, и я сказал после моего последнего визита в Москву, что наши отношения, отношения между Арменией и Россией, должны быть отношениями без темных углов", - говорил Пашинян.

17 августа в ходе митинга в столице премьер-министр заявил, что Москва и Ереван готовят совместную гуманитарную программу, которая по своей сути является беспрецедентной в жизни независимой Армении. Политик заверил после того, как совместно подготовленный документ пройдет все соответствующие инстанции, стороны предоставят необходимую информацию.

После избрания 8 мая на пост премьер-министра страны Никол Пашинян три раза посетил Россию и встретился с Владимиром Путиным и главой российского кабинета министров Дмитрием Медведевым.