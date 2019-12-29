ИА «Ореанда-Новости» Пассажиры первого российского поезда, проследовавшего в Крым, были включены в базу данных украинского сайта «Миротворец».

«Миротворец» позиционирует себя как «центр исследования признаков преступлений против национальной безопасности Украины, мира, безопасности человечества и международного правопорядка». В чёрный список ресурса, в частности, вносятся имена людей, которые якобы сотрудничают с самопровозглашёнными донбасскими республиками, политики и артисты, приезжающие в Крым, а также авторы разного рода публичных пророссийских заявлений.

В отношении пассажиров поезда на сайте указывается, что им вменяется «сознательное нарушение государственной границы Украины с целью проникновения в захваченный российскими оккупантами Крым». В базу «Миротворца» включены имена, которые упоминались в сообщениях российских СМИ, посвящённых прохождению через Крымский мост первого пассажирского поезда.

Ранее украинская прокуратура завела дело против компании – организатора железнодорожного сообщения по статье о «незаконной переправке людей через границу Украины».