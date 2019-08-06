ИА «Ореанда-Новости». США выходят из договоров о контроле над вооружениями, чтобы обеспечить своё превосходство в мире. Об этом заявил секретарь Совета безопасности Российской Федерации Николай Патрушев.

По словам Николая Патрушева, Россия предложила Соединенным Штатам осмотреть ракету 9М729 за закрытыми дверями и убедиться, что она не нарушает положения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Только после этого, по словам Патрушева, Россия открыто продемонстрировала ракету в присутствии иностранных военных делегаций. Однако на этот раз представители США не участвовали в презентации, как и военные атташе стран НАТО.

Он отметил, что Вашингтон не предоставил Москве никаких доказательств предполагаемого нарушения российской стороной Договора, в то время как Соединенные Штаты отказались обсуждать свои собственные нарушения.