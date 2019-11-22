Сегодня Владимир Путин сказал о том, что в следующем году необходимо создать госпрограмму вооружений, которая будет действовать до 2033 года. По словам президента, программа должна предусматривать наращивание качественных характеристик техники и вооружения.Владимир Путин заявил, что здесь речь идёт о перспективных образцах средств воздушно-космической обороны и высокоточного оружия. По словам главы страны, сказанных на заседании Совбеза РФ, в вооружении и технике должны активно применяться технологии искусственного интеллекта.