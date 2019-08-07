ИА «Ореанда-Новости» Генеральный инспектор министерства обороны США Гленн Файн представил доклад о проведении спецоперации «Непоколебимая решимость», в котором в числе прочего сказано, что террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ, запрещена на территории России) расширяет свои повстанческие возможности в Ираке и возрождается в Сирии.

«Несмотря на утрату своего территориального «халифата», в этом квартале «Исламское государство» укрепило свои возможности для повстанческой деятельности в Ираке и возрождается в Сирии», – сказано в докладе. В американском министерстве обороны считают, что это обусловлено тем, что поддерживаемые Пентагоном войска Ирака и Сирии не способны осуществлять долгосрочные операции против бойцов ИГ из-за уменьшения численности американских военных в регионе. Файн считает, что сирийские и иракские подразделения нуждаются в более качественной подготовке и лучшем оснащении.

По сведениям американцев, ИГ, по всей видимости, восстанавливает свои финансовые сети в обеих странах. Сообщается, что ИГ в Сирии и Ираке имеет от 14 тысяч до 18 тысяч боевиков, в том числе до 3 тысяч иностранцев.