ИА «Ореанда-Новости».Санкт-Петербургский суд приговорил пенсионера Виктора Прозорова к 14 годам лишения свободы. Приговор был вынесен по делу о государственной измене.

Дело получило гриф «совершенно секретно», проводилось в закрытом режиме с коллегией из трёх судей. Подробностей пока неизвестно, но по сообщениям ТАСС, в материалах фигурирует «некий китайский разведчик».

Бывший гражданин Украины, уроженец Тбилиси 72-летний Виктор Прозоров был сотрудником конструкторского бюро «Черноморец» в Севастополе. На территории лаборатории работали над модернизацией кораблей и подлодок, а также занимались их ремонтом. Деятельность мужчины была связана с частыми командировками по всему миру, в Иран и Китай в том числе.