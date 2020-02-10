ИА «Ореанда-Новости». Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России, дал комментарий относительно высказываний о «моменте истины» белорусского лидера Александра Лукашенко. Комментарий Пескова появился перед самым началом переговоров двух лидеров.

В программе «Москва. Кремль. Путин», выходящей в эфир на телеканале «Россия 1», Пескова попросили высказать своё мнение относительно слов Лукашенко, которые просочились в сеть перед поездкой в Сочи 7 февраля.

Пресс-секретарь Владимира Путина отметил, что этот вопрос действительно является крайне эмоциональным, подчеркнув, что лидеры с обеих сторон делают всё возможное для развития отношений двух государств, отстаивая общие интересы.

«И Россия остаётся суверенным государством, и Белоруссия остаётся суверенным государством, защищая и отстаивая прежде всего свои собственные интересы», — сказал он.

Напомним, что Лукашенко охарактеризовал прошедшие в Сочи переговоры, как договорённости, которые дошли «до глубины седых времён». Их итогом же стала договорённость о поставке газа на условиях прошлого года.