ИА «Ореанда-Новости» Глава пресс-службы кремлёвской администрации Дмитрий Песков заявил, что обнародование стенограмм переговоров между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом возможно исключительно при согласии обеих сторон. Пресс-секретарь при этом напомнил, что «в целом дипломатическая практика, конечно, подобные публикации не предусматривает». «Если будут от американцев какие-то сигналы, будем обсуждать», – тем не менее резюмировал он.

Таким образом Песков отреагировал на слова председателя комитета Палаты представителей США по разведке Адама Шиффа, который заявил, что конгрессмены собираются получить доступ к записи телефонных переговоров Трампа и Путина.

Что касается недавней публикации телефонного разговора американского лидера со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским, Песков заявил, что в Кремле считают случившееся внутренним делом Вашингтона.