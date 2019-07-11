ИА «Ореанда-Новости» Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, почему Владимир Путин вышел к людям во время посещения Екатеринбурга, назвал такие случаи обычной практикой.

Песков порекомендовал журналистам внимательнее следить за поездками национального лидера по регионам. По его словам, Путин, увидев, что его в каком-либо месте ждут люди, обычно «проявляет уважение, выходит и приветствует этих людей». Пресс-секретарь отметил, что чаще всего граждане собираются у места проведения мероприятий – «это бывает или в каком-то высшем учебном заведении, или у здания администрации». «Он общается с ними, причём в ходе этого общения многие передают ему какие-то письма, записки», – рассказал Песков.

Представитель кремлёвской пресс-службы также отметил, что с точки зрения обеспечения безопасности такое «внеплановое мероприятие», безусловно, представляет некоторые трудности. «…Безопасность делает в таких ситуациях все необходимое, никоим образом не мешая президенту с гражданами», – заверил Песков.