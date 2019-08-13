ИА «Ореанда-Новости» Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле считают действия сотрудников правоохранительных органов на организованных представителями оппозиции акциях протеста в Москве являются «абсолютно оправданными». В то же время политик назвал «абсолютно недопустимым несоразмерное применение силы со стороны представителей органов власти».

Песков подчеркнул, что следует разделять согласованные с властями акции и «действия, которые, наверное, подпадают под попытки организации или вовлечения людей в общественные беспорядки». Пресс-секретарь также отметил, что кремлёвская администрация уделяет внимание как случаям неповиновения сотрудникам полиции, так и случаям проявления агрессии со стороны силовиков и что по всем фактам проводятся соответствующие проверки. В заключение Песков напомнил, что последняя инстанция в данной сфере – это суд, а не администрация главы государства.