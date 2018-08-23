ИА «Ореанда-Новости». Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил журналистам о том, что президент России Владимир Путин если посчитает необходимым, выскажет свои предложения по законопроекту изменения пенсионного возраста.



Ранее в Telegram-канале издание «Проект» разместило информацию со ссылкой на источник, что Владимир Путин может объявить о смягчении положений законопроекта пенсионной реформы, и случится это может на следующей неделе.

«Мне нечего сказать. Если президент посчитает это необходимым, он это сделает. Но пока мне нечего сказать», – прокомментировал для журналистов это заявление пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

19 июля в Госдуме правительственный законопроект о повышении пенсионного законодательства был принят в первом чтении. Пенсионная реформа, предложенная правительством, предусматривает повышение пенсионного возраста мужчинам до 65 лет, женщинам – до 63 лет. Выйти на это возраст планируют поэтапно. Нижняя палата парламента одобрила базовые положения, теперь до 24 сентября будут собираться поправки, после во втором и третьих чтениях пройдут голосования и рассмотрение в Совфеде.

В правительстве отмечают, что такое повышение пенсионного возраста позволит повысить размеры пенсий. Неработающие пенсионеры по подсчётам ведомств станут получать в среднем на тысячу больше. А к 2024 году пенсии достигнут 20 тысяч, это выше примерно на 35 процентов в сравнении с нынешними размерами пенсий.

Владимир Путин ранее заявил, что ему не нравится ни один из предложенных вариантов по повышению пенсионного возраста. С его слов, россияне «ничего хорошего не видят» в том, что не смогут выйти на пенсию, когда планировали.

При этом глава РФ указал, что в первую очередь необходимо опираться на экономические оценки. А если ничего не менять, пенсионная система в будущем может лопнуть.

Существующая сейчас планка возраста выхода на пенсию была установлена давно – тогда на одного пенсионера приходилось 3,7 работающих, а продолжительность жизни составляла 67 лет, напомнил Путин. Сейчас на каждого пенсионера приходится лишь двое работающих, при этом средняя продолжительность жизни выросла до 73-74 лет, пояснил он.