ИА «Ореанда-Новости» Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал своё собственное высказывание о том, что, если человек бросит в американского полицейского стаканчик, он будет застрелен.

«Вы же все помните случаи, когда полицейские стреляли в людей при первом подозрении, что их действия могут представлять опасность», – сказал Песков в ходе беседы со студентами Высшей школы экономики. В подобных случаях, подчеркнул политик, речь идёт даже не о брошенных предметах, а о «неловких движениях рукой» на отдалении от представителя власти.

Ранее Песков рассказал о подобном случае на одной из несанкционированных акций протеста в Москве. «Там был какой-то парень, который бросил стаканчик, но вы поймите, что его в Америке застрелили бы выстрелом в голову», – сказал пресс-секретарь Кремля. Имеется в виду Сергей Абаничев, который, по версии следствия, бросил в сторону сотрудников правоохранительных органов камень. Подозреваемый утверждает, что это был не камень, а пластиковый стаканчик, к тому же он бросил его не в полицейских, а на землю.