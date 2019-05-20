ИА «Ореанда-Новости» Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что почти 86 % поручений президента России Владимира Путина в 2012–2019 годах выполняются. За этот период было дано около 17,5 тысячи распоряжений главы государства.

Ранее Песков упоминал о том, что в администрации президента и в правительстве хорошо знают тех, кто числится «не на лучшем счету» в отношении точности выполнения указаний Путина, а также о том, существуют специальные контрольные механизмы, касающиеся сведений о статистике и объёмах их выполнения.

Подсчитано, что около 47 % выполняется в установленный срок, срок исполнения остальных увеличивается по согласованию с кремлёвской администрацией.