ИА «Ореанда-Новости» Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в кремлёвской администрации внимательно следят за применением статьи об оскорблении власти.

Данное заявление было сделано в ответ на слова председателя Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Михаила Федотова, который сказал, что обвинения в таких действиях распространяются подобно эпидемии. 12 июля правозащитник отметил, что данная «эпидемия» «захватывает всё более широкие круги людей, к которым данные статьи Кодекса об административных правонарушениях никакого отношения не имеют».

Теперь, комментируя мнение Федотова, Песков проинформировал, что в администрации «фиксируют перегибы». Ранее пресс-секретарь уже высказывался поэтому поводу. В конце июня Песков обратил внимание на то, что нормы обсуждаемого закона не должны распространяться на критику чиновников.