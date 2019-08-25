25.08.2019, 11:41
Песков прокомментировал возможное приглашение Путина на следующий саммит «Большой семёрки»
ИА «Ореанда-Новости» Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что в Кремле готовы рассмотреть приглашение на следующую встречу «Большой семёрки», которая состоится в 2020 году в США. «Президент Путин на пресс-конференции уже отвечал: если будет, то мы обязательно рассмотрим», – сказал по этому поводу Песков.Ранее американский лидер Дональд Трамп предложил вернуть Россию в число членов «Большой восьмёрки». Лидеры большинства государств, входящих в данный международный клуб, заявили, что это возможно лишь при выполнении Москвой определённых условий, в основном связанных с взаимоотношениями с Украиной. Затем Трамп выступил с инициативой пригласить Путина на саммит 2020 года в качестве гостя, а не участника.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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