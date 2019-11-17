ИА «Ореанда-Новости» Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что украинским властям придётся согласовывать «краеугольный» закон об особом статусе Донбасса с самопровозглашёнными Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР). В то же время, по мнению политика, проведение саммита в «нормандском формате» непосредственно не связано с принятием данного закона.

Комментируя сложившуюся ситуацию в эфире телепрограммы «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1», Песков указал на то, что, «безусловно, все рассчитывают» на то, что в Киеве «понимают, как они дальше будут себя вести, и то, что они будут делать с этим законом». «…Закон, конечно… краеугольный. Мы не знаем, каким может быть другой закон, а главное – его предстоит согласовать с ДНР и ЛНР», – отметил глава кремлёвской пресс-службы.