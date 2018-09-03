ИА «Ореанда-Новости». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Соединённые Штаты применяют грубые методы в работе по линии разведки и давят на россиян, как морально, так и физически, пытаясь их завербовать.

Так, например, известен случай с российским бизнесменом Олегом Дерипаска, которого спецслужбы США хотели сделать своим информатором и добиться от него сведений о предполагаемом вмешательстве Москвы в американские выборы.

Представитель Кремля комментирует, что такие меры со стороны Америки заставляют о многом задуматься, но в то же время не кажутся какими-то неординарными и необычными для этой страны, особенно в последнее время.

Песков добавил, что Дерипаска, как крупный бизнесмен, акционер, учредитель и руководитель огромных бизнес-центров и производственных процессов, в которых задействованы сони тысяч человек, в том числе тех, кто близок к достаточно чувствительным сферам российской экономики, является очень интересным для привлечения. Но попытки завербовать такие крупные фигуры свидетельствуют о том, что скорее Соединённые Штаты вмешиваются во внутренние дела России.

Дерипаску пытались вербовать несколько раз – и все безуспешные. Эти попытки ФБР и Министерства юстиции США заставить бизнесмена работать на них в качестве информатора приходились на период с 2014 по 2016 год. Существует информация, что вербовщики взамен обещали Дерипаске решение его проблем с получением американской въездной визы.

Причём изначально от бизнесмена ожидали получить информацию о якобы имеющих место связях российской организованной преступности с руководством России. Однако предприниматель в ходе встречи с представителями властей Соединённых Штатов заявил, что такие утверждения ошибочны. Он также выразил нежелание встречаться с ними ещё раз. Позже бизнесмен сообщил о попытках вербовки российским властям.

Песков никак не комментирует вопрос о том, предпринимались ли ещё попытки завербовать крупных российских бизнесменов – он лишь заметил, что об этом стоит спрашивать их самих.