ИА «Ореанда-Новости». Пресс-секретарь президента России, Дмитрий Песков прокомментировал результаты исследования, которые показали, что за последний год отношения граждан РФ и Украины ухудшились по отношению друг к другу с обеих сторон.

13 февраля «Левада-центра» представили данные опроса, который проводился среди жителей Украины и России. Граждан обеих стран просили оценить отношение друг к другу. Результаты показали, что и россияне, и украинцы стали относится друг к другу хуже.

Дмитрий Песков уверен, что одной из причины такой ситуации стала политика Украины. Страна уже давно сделала частью госпроекта воспитание русофобии у своих граждан. Представитель Кремля подчеркнул, чтобы вновь улучишь межнациональные отношения одной отмены такой политической тактики недостаточно, понадобится большое количество времени.