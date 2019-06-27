ИА «Ореанда-Новости» Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле внимательно следят за практикой применения закона об оскорблении власти, который активно обсуждается общественностью. По его словам, говорить об изменении положений закона пока рано.

Песков подчеркнул, что в законе «идёт речь об оскорблении символов власти, символов государственности, в данном случае это никак не может проецироваться на критику представителей власти». Представитель Кремля признал существование «отдельных случаев неверной правоприменительной практики», который «представляют интерес». При этом Песков отметил, что в изменениях нуждаются не сами нормы закона, а только лишь практика его применения правоохранительными органами и судами. «Пока преждевременно говорить, является ли это следствием неверных формулировок, или чего-то ещё, или просто неправильного прочтения, или злоупотребления», – заключил пресс-секретарь.