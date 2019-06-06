ИА «Ореанда-Новости» Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что кремлёвская администрация находит успешной практику назначения на посты глав российских регионов лиц, которые ранее являлись сотрудниками Федеральной службе охраны (ФСО).

Поводом для высказывания этого мнения стал вопрос журналистов об отставке временно исполняющего обязанности губернатора Астраханской области Сергея Морозова. Песков заявил, что Морозов покинул пост в связи с семейными обстоятельствами, подчеркнув, что он сложил полномочия главы региона «при достаточном рейтинге».

Сергей Морозов был сотрудником ФСО в период 1994–2016 годов. Врио губернатора Астраханской области он был назначен в сентябре 2018-го. Есть сведения, что теперь, после отставки, он будет работать в столице в одной из спецслужб.