ИА «Ореанда-Новости». На 95 процентов готов план действий нового президента Владимира Зеленского на первые 100 дней правления Украиной. Об этом сообщил его советник и бывший министр финансов Александр Данилюк.

Данилюк пояснил, что в этом плане пошагово расписано, что именно новый представитель власти и его штаб намерены делать в первые три месяца. Среди пунктов документа есть борьба с коррупционерами и наведение порядка в судебной системе, а также реформа в Службы безопасности Украины. Есть в планах нововведения по работе администрации президента и другие инициативы. Который на данный момент не стоит раскрывать.

Пока дата инаугурации Зеленского окончательно не выбрана, в Раде зарегистрировано два законопроекта по дате – на 1 июня и 19 мая. Зеленский просит депутатов Верховной Рады выбрать ближайшую –19 мая.