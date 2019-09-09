ИА «Ореанда-Новости» Глава Центральной избирательной комиссии Абхазии Тамаз Гогия сообщил, что в соответствии с предварительными данными действующий президент республики Рауль Хаджимба побеждает во втором тур выборов главы государства, который состоялся 8 сентября.

Ранее из Центризбиркома поступила информация о том, что Хаджимба набрал 47,38 % голосов, а его соперник, представитель оппозиции Алхас Квициния – 46,19 %. «Для нас не очень большой, но есть перевес, он ощутимый. Так, чтобы можно было определить. Для нас тысяча голосов – это очень много», – прокомментировал результаты подсчёта голосов Гогия.

Глава Центризбиркома подтвердил, что у оппозиционеров есть такое право, однако отметил, что доводы противников действующего президента являются несостоятельными.