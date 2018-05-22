ОРЕАНДА-НОВОСТИ. О своем намерении оставить руководящий пост председатель городской думы и мэр Екатеринбурга заявил посредством своей социальной странички в Twitter.

Чиновник сообщил, что такое решение связано с тем, что он категорически отказывается принимать участие в «предательской для города» процедуре отмены прямых выборов мэра.

Ройзман уже ранее заявлял о том, что предполагаемые поправки в уставе Екатеринбурга «обманом жителей. Чиновник считает отмену прямых выборов мэра также «предательством интересов города». В этом участвовать, с его слов, он не собирается. До этого он отказался подписать документ с поправками, назвав новый законопроект «антиконституционным» и «вредным» для города. Обстоятельств для обязательного подписания документа он также сообщил, что не видит.

В своем интервью СМИ он рассказал, что сегодняшнее заседание проходило за закрытыми дверями. При этом свой уход он прокомментировал следующими словами: «Вам так спокойнее будет, так будет честнее».

Напомним, закон об отмене выборов в Екатеринбурге в апреле текущего года внёс на рассмотрение Евгений Куйвашев, который является губернатором Свердловской области. Официально, с 16 апреля новым мэром Екатеринбурга становится тот кандидат, которого выберут депутаты городской думы. То есть жителей лишили возможности выбрать своего главу.

Сам Ройзман в настоящий момент является не только мэром Екатеринбурга, но и главой думы. При этом к своей победе он пришёл на выборах в 2013 году.

Среди заслуг чиновника – создание фонда «Город без наркотиков» в 1999 году, целью данной организации является борьба с наркоторговлей в городе, а также реабилитация наркозависимых людей, желающих стать на путь исправления.

Четыре года (с 2003 по 2007) Ройзман был среди депутатов Госдумы, а с сентября 2013 года стал трудиться в качестве мэра Екатеринбурга.