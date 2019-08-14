ИА «Ореанда-Новости» Социологи «Левада-центра» провели опрос россиян об их отношении к выборам в Государственную думу.

Было выяснено, что 41 % респондентов либо не намерены участвовать в парламентских выборах в 2021 году, либо не знают, за кого голосовать. Если бы выборы были назначены на ближайшее воскресенье, почти четверть граждан не пошли бы на них.

Среди тех, кто всё же собирается прийти на избирательные участки, 44 % готовы проголосовать за «Единую Россию». 17 % граждан поддерживают КПРФ, 16 % – ЛДПР. Политические партии «Справедливая Россия» и «Коммунисты России» могут рассчитывать на голоса 4 % избирателей каждая. За «Яблоко» и Партию пенсионеров собираются голосовать по 2 % опрошенных. Прочие партии в совокупности набрали 6 %. При этом каждый двадцатый собирается испортить бюллетень или унести его с собой.