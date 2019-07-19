ИА «Ореанда-Новости» Бывший генеральный директор компании «Самаратранснефть-терминал» Роман Ружечко, который подозревается в причастности к загрязнению топлива, подающегося по нефтепроводу «Дружба», обратился к властям Литвы с просьбой предоставить ему политическое убежище.

Ружечко вменяются преступления, предусмотренные статьями 215.3 «Самовольное подключение к нефтепроводам, нефтепродуктопроводам и газопроводам либо приведение их в негодность», 210 «Организация преступного сообщества и участие в нем» и 158 «Кража» Уголовного кодекса РФ.

Подозреваемый был задержан сотрудниками Интерпола на территории Литвы. Вильнюсский суд вынес решение о его задержании на 3-месячный срок.

Помимо Ружечко ещё 13 его сообщников считаются причастными к хищениям и загрязнению нефти.